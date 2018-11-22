عشق آباد، 22 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) أدلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس تركمانستان قربان فولي بيرديمحمدوف ببيان صحفي عقب مراسم توقيع الوثائق.

AZERTAG.AZ : الرئيسان الأذربيجاني والتركماني يدليان ببيان صحفي

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