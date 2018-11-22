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    الرئيسان الأذربيجاني والتركماني يدليان ببيان صحفي

    ٢٢.١١.٢٠١٨ [١٢:١٨]

    عشق آباد، 22 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    أدلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس تركمانستان قربان فولي بيرديمحمدوف ببيان صحفي عقب مراسم توقيع الوثائق.

    AZERTAG.AZ :الرئيسان الأذربيجاني والتركماني يدليان ببيان صحفي
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    الرئيسان الأذربيجاني والتركماني يدليان ببيان صحفي الرئيسان الأذربيجاني والتركماني يدليان ببيان صحفي الرئيسان الأذربيجاني والتركماني يدليان ببيان صحفي الرئيسان الأذربيجاني والتركماني يدليان ببيان صحفي الرئيسان الأذربيجاني والتركماني يدليان ببيان صحفي