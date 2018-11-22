زيادة الدخل الفردي للسكان بنسبة 9.2 %

باكو، 22 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

سجل دخل سكان أذربيجان بمبلغ 43 مليار و871.5 مليون مانات بزيادة 9.2 في المائة خلال أشهر يناير – أكتوبر للعام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه كان حجم الدخل الباقي تحت تصرف الأهالي 4471.1 مانات.

كما كان تصرف السكان بعد كل المدفوعات الإلزامية والطوعية بمبلغ 40 مليار و272.8 مليون مانات بزيادة 9.6 في المائة مقارنة مع مؤشر العام الماضي.