الرئيس إلهام علييف: أذربيجان تعرض فرص عبور لاحتياطات الطاقة التركمانستانية
AzerTAg.az
٢٢.١١.٢٠١٨ [٢١:٤٥]
عشق آباد، 22 نوفمبر، أذرتاج
قال الرئيس إلهام علييف إن أذربيجان تعرض فرص عبور لاحتياطات الطاقة التركمانستانية.
أفادت أذرتاج عن الرئيس إلهام علييف قوله في كلمة ألقاها أثناء اجتماعه بنظيره التركمانستاني قربان قولو بردي محمدوف في 22 نوفمبر اليوم بالعاصمة عشق آباد إن "كلا من تركمانستان وأذربيجان بلدان يملكان احتياطات طبيعية عظيمة والبتة من الطبيعي تعاون بين البلدين في مجال الطاقة. أذربيجان تعرض فرص عبور لاحتياطات الطاقة التركمانستانية. ويسرنا أن نفط تركمانستان يعزز تعاوننا بنقله من خلال خط أنبوب النفط باكو – تبيليسي – جيهان."
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