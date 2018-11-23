سفير دولة الكويت يتعرف على فرع قوبا لشركة أذر خالتشه لزرابي أذربيجان

قوبا، 23 نوفمبر، أذرتاج

تعرف سفير دولة الكويت لدى أذربيجان سعود عبد العزيز محمد الشملان الرومي على فرع قوبا لشركة "أذر خالتشه" المساهمة المفتوحة لسجاجيد أذربيجان على هامش زيارة قام بها لمحافظة قوبا شمال البلد.

أفادت أذرتاج عن بيان الشركة أن السفير الكويتي أحيط علما موسعا بفعاليات فرع قوبا.

وجاء فيها أن ورشة عمل قوبا لشركة اذر خالتشه هي احدى الورشات الناشطة الـ11 حاليا ودشنت بمشاركة الرئيس إلهام علييف في ديسمبر العام الماضي. وفيها اكثر من 70 نساجة انتجت على ايديهن حتى الان 112 سجاد مساحته العامة 297 متر مربع ويجري حاليا في الفرع نسج اكبر سجاد فيه وهو سجاد 24 متر مربع على أساس ضرب شيروان القديم.

واعرب السفير سعود عبد العزيز الشملان عن إعجابه السجاجيد المنسوجة في فرع قوبا واهتم بجودتها.

وقيل إن هذه السجاجيد منسوجة من الصوف وهي وبرة ويتم طلي الألياف الصوفية للسجاجيد بالأصباغ الطبيعية. لذلك لا تفقد السجاجيد المنسوجة في فروع أذر خالتشه من جودتها عند الغسل ولا تتلاشى الوانها بل تكتسب بسطع.

واهتم السفير الكويتي عبد العزيز محمد الشملان كذلك بإمكانات تصدير زرابي أذربيجان إلى العالم معبرا عن يقينه من أن هذه السجاجيد ستلقى رواجا كبيرا في بلاده هو أيضا.

واهدي كتاب "سجاجيد أذربيجان" السفيرَ الكويتي.