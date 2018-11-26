بيئة التسامح وقيم التعددية الثقافية في أذربيجان نموذج للعالم كافة

أستارا، 26 نوفمبر، أذرتاج

جرت مناقشات في موضوع "نداءات السلام والتضامن في دين الإسلام" ضمن مشروع "دعاية قيمنا الوطنية الأخلاقية كواسطة مكافحة الأصولية الدينية" في قرية تنكرود بمحافظة أستارا جنوب البلد بتنظيم الجمعية الدينية لمسجد القرية بدعم صندوق دعاية القيم الأخلاقية.

أفادت أذرتاج أن رئيس الجمعية الدينية لمسجد القرية واحد الله وردييف ألقى كلمة في الاجتماع تحدث فيها عن اعتناء الدولة بالدين واعرب عن يقينه من أن الفعاليات التثقيفية والتنويرية المنظمة ضمن المشروع من شأنها أن تزيد من تعزز التضامن والتوحد في القرية.

وتناول كبير مستشار قسم اللجنة الحكومية للعمل مع المؤسسات الدينية المعني بمنطقة لنكران توران حسن زاده في كلمة له القيم الوطنية الأخلاقية الغنية التي يملكها الشعب الأذربيجاني مشيرا إلى أن دعاية وتبليغ هذه القيم يكتسيان ببالغ الأهمية في مكافحة الأصولية الدينية.

ولفت حسن زاده إلى أن بيئة التسام وقيم التعددية الثقافية القائمة في البلد نموذج للعالم الإسلامي وعموما للعالم كافة.

كما استلفت مندوب السلطة التنفيذية لمحافظة أستارا بقرية تنكرود سليمان أقاجانوف وغيره من الخطباء في كلماتهم إلى أهمية مشروع “دعاية قيمنا الوطنية الأخلاقية كواسطة مكافحة الأصولية الدينية" من حيث دعاية القيم الوطنية الأخلاقية والدينية وتوعية مجتمع القرية وخاصة الشباب في مثل هذه المواضيع.

ثم جرى في الاجتماع فصل الأسئلة والأجوبة.