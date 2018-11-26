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     خريف لانكران: زخارف ذهبية في الطبيعة (صور)

    ٢٦.١١.٢٠١٨ [٢٠:١٦]

    باكو، 26 نوفمبر (أذرتاج).

    جعلت الطبيعة الخلابة في لانكران في جنوب أذربيجان من فصل الخريف منظرا طبيعيا نادرا.

    تقدم أذرتاج لقرائها الأعزاء تلك الصور التي التقطت في لانكران لتقديم جمال فصل الخريف الذي رسم تساقط الأوراق لوحة فنية طبيعية رائعة.

     

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     خريف لانكران: زخارف ذهبية في الطبيعة (صور)  خريف لانكران: زخارف ذهبية في الطبيعة (صور)  خريف لانكران: زخارف ذهبية في الطبيعة (صور)  خريف لانكران: زخارف ذهبية في الطبيعة (صور)  خريف لانكران: زخارف ذهبية في الطبيعة (صور)  خريف لانكران: زخارف ذهبية في الطبيعة (صور)  خريف لانكران: زخارف ذهبية في الطبيعة (صور)  خريف لانكران: زخارف ذهبية في الطبيعة (صور)  خريف لانكران: زخارف ذهبية في الطبيعة (صور)  خريف لانكران: زخارف ذهبية في الطبيعة (صور)  خريف لانكران: زخارف ذهبية في الطبيعة (صور)  خريف لانكران: زخارف ذهبية في الطبيعة (صور)  خريف لانكران: زخارف ذهبية في الطبيعة (صور)  خريف لانكران: زخارف ذهبية في الطبيعة (صور)  خريف لانكران: زخارف ذهبية في الطبيعة (صور)  خريف لانكران: زخارف ذهبية في الطبيعة (صور)  خريف لانكران: زخارف ذهبية في الطبيعة (صور)  خريف لانكران: زخارف ذهبية في الطبيعة (صور)  خريف لانكران: زخارف ذهبية في الطبيعة (صور)