جورجيا جاهزة لإطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية غدا

تبيليسي، 27 نوفمبر، أذرتاج

قالت أننا ميكئلادزي إن جورجيا جاهزة لاطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية وجميع الاعمال التمهيدية مستكملة بمراكز الاقتراع كافة.

أفادت أذرتاج عن ميكئلادزي الناطقة بام اللجنة المركزية الجورجية للانتخابات في مؤتمر صحفي قولها إن عدد مراكز الاقتراع داخل البلد 3703 مركز وفي الخارج 55 مركزا.

وأضافت أن بطاقات الاقتراع موصلة إلى مراكز الاقتراع.

وأعلنت ميكئلادزي عن فتح مراكز الاقتراع أبوابها امام الناخبين الساعة 08.00 صباح 28 نوفمبر غدا وتغلق الأبواب الساعة 20.00 مساء نفس اليوم في جورجيا وفي الساعة 24.00 بنفس اليوم في البلدان الخارجية.

وقالت إن قوائم الناخبين المسجلة لدى اللجنة المركزية تعد 3 ملايين و528 ألف و658 ناخب.

وأشارت إلى تسجيل اللجنة المركزية 17 ألف ممثل للناخبين و48500 مراقب محلي و1300 مراقب دولي للمراقبة على سير علمية التصويت.

كما يتابع سير الاقتراع 2300 ممثل عن وسائل الاعلام والصحافة المحلية والخارجية.

ودعت مسؤولة اللجنة جميع الناخبين للمشاركة الفاعلة في عملية الاقتراع.

يذكر أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في جورجيا من المقرر تنظيمها في 28 نوفمبر غدا.

ويتنافس في الجولة الثانية المرشحة المستقلة إلى رئاسة جورجيا السيدة سالومة زورابيشفيلي المدعومة من قبل حزب "حلم جورجيا – جورجيا الديمقراطية" الحاكم ومرشح تحالف حزبي الحركة القومية الموحدة والقوة في التوحد السيد غريغول فاشادزي