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    أمريكا تبيع 10 مروحيات هجومية بقيمة مليار دولار لمصر

    ٢٨.١١.٢٠١٨ [١٦:٤٢]

    القاهرة، 28 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على تزويد 10 مروحيات هجومية حديثة من طراز "AH-64E أباتشي" تبلغ قيمتها مليار دولار إلى مصر، بالإضافة إلى معدات وقطع غيارها.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوسائل الإعلامية المحلية أن وفقا لوكالة الدفاع والتعاون الأمني للولايات المتحدة الأمريكية، ستساهم هذه الصفقة في دعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، مما يساعد على زيادة الأمن لشريك استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط. يخطط الجيش المصري لزيادة عدد المروحيات لمكافحة الأنشطة الإرهابية في شبه جزيرة سيناء.

    AZERTAG.AZ :أمريكا تبيع 10 مروحيات هجومية بقيمة مليار دولار لمصر
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