إسماعيلوف: ثمة آراء لا أساس لها حول تناقض مفهوم العلمانية مع القيم الدينية

إيميشلي، 28 نوفمبر، أذرتاج

واصل المؤتمر الإقليمي المنظم في موضوع "نموذج الدولة والدين في أذربيجان: الاتجاهات الرئيسية" بتنظيم مشترك عن جانب اللجنة الحكومية للعمل مع الطوائف الدينية والسلطة التنفيذية لمحافظة إيميشلي فعالياته بعقد حلقة نقاش في 28 نوفمبر اليوم.

أفادت أذرتاج أن حلقة نقاش شارك فيها مديرين للمدارس الثانوية والمتوسطة ونوابهم للتعليم والتربية وعلماء النفس العاملين بها ومدرسي حصة "معرفة العالم" تحدث نائبة محافظ إيميشلي عن الأوضاع الدينية في المحافظة والأعمال المنفذة الرامية إلى دعاية القيم الوطنية الأخلاقية والتثقيف والتوعية الدينية.

وألقى نائب رئيس اللجنة الحكومية للعمل مع الطوائف الدينية جوندوز اسماعيلوف تقريرا في "مكافحة الأصولية الدينية والتثقيف" متحدثا عن تدابير مكافحة الأصولية الدينية والتطرف الديني. وأشار إلى أن الواسطة الرئيسية في هذا هي أسلوب التثقيف والتوعية مشددا على ضرورة أخذ الشباب معارف دينية صحيحة ولفت إلى تنظيم فعاليات عديدة في هذا المجال.

وابلغ اسماعيلوف أن النزاعات الحاصلة في عدد كبير من بلاد العالم وكذلك الحروب الأهلية فيها عدد منها تحصل على أرضية دينية متناولا عواقب ومفسدة تولدها حالات سلبية مثل استغلال الدين لمصالح شخصية بغض النظر إلى فحوى رئيسي له. وابلغ أن القيم الدينية تختلط بعضا مع القيم العلمانية ونستمع آراء لا أساس لها حول تناقضات بين مفهوم العلمانية والقيم الدينية.

وقال إسماعيلوف إن التجربة الأذربيجانية في مجال الحوار بين منتسبي مختلف الأديان والتعاون بينهم تلقى إشادة بها عبر العالم كافة لافتا إلى أن جميع الجماعات الدينية في البلد تملك صفة متساوية أمام القانون.

وتحدث موظف فرع محافظة إيميشلي للتعليم سوديم آلي حسينوف عن أهمية الفعاليات التوعوية الدينية المنظمة لابتعاد الشباب عن تأثيرات الأصولية الدينية. وابلغ أن تعليم الشباب يجب أن يكون محط الاهتمام دائما مع ضرورة إيصال معارف دينية إليهم إيصالا صحيحا.

ثم جرى في الاجتماع فصل أسئلة وأجوبة.