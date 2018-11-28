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    عميد السفراء العرب في أذربيجان: نغادر أستارا ولنكران بانطباعات طيبة

    ٢٨.١١.٢٠١٨ [٢١:٤٣]

    لنكران، 28 نوفمبر، أذرتاج

    قال ناصر عبد الكريم اننا نغادر محافظتي أستارا ولنكران بانطباعات طيبة والتنمية الشاملة التي وجدناها هنا في مناطق أذربيجان الجنوبية شرط واجب لرفاهية الأهالي المقيمين هنا.

    أفادت أذرتاج عن عبد الكريم سفير دولة فلسطين في أذربيجان عميد السفراء العرب قوله لصحفيين عشبة مغادرته المحافظة إن الزيارة جرت طريفة وممتعة جدا. وزاد أننا شهدنا بأعيننا التنمية في المنطقة والإقليم خلال الزيارة وإني وطيد الثقة في أن كل سفير بعد الزيارة هذه يساهم في إقامة علاقات مع الإقليم والمنطقة وفي تنفيذ مشاريع مختلفة في اطار العلاقات الثنائية.

    ورفع السفير الفلسطيني عبد الكريم الشكر على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال للسكان المحليين في محافظتي أستارا ولنكران والامتنانَ لمنظمي الزيارة.

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    عميد السفراء العرب في أذربيجان: نغادر أستارا ولنكران بانطباعات طيبة