"تراث ده ده قورقود" ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو

باكو، 29 نوفمبر (أذرتاج).

أدرج "تراث ده ده قورقود: ثقافة الملحمة والحكايات والموسيقى الشعبية" كنموذج ثقافي متعدد القوميات في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو بقرار صادر عن الاجتماع الـ13 للجنة الحكومية المعنية بحماية التراث غير المادي لليونيسكو، الذي انعقد في مدينة بور لويس عاصمة جمهورية موريشيوس في 28 نوفمبر عام 2018.

قامت بترشيح هذا النموذج أذربيجان وتركيا وكازاخستان معا.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذا جاء في بيان مشترك نشرته وزارتا الثقافة والخارجية لجمهورية أذربيجان.

كما ورد في البيان: ان النموذج الثقافي المتعدد القوميات "تراث ده ده قورقود: ثقافة الملحمة والحكايات والموسيقى الشعبية" يجسد تبليغ الوحدة والمساواة والتنوع في أذربيجان وتركيا وكازاخستان، وكذلك القيم الأسرية لشعوبنا ودور المرأة في المجتمع، ومبادئ كرم الضيافة والعدالة.

وفشلت معارضة الممثل الأرميني على الجزء المتعلق بأذربيجان للنموذج الثقافي لمتعدد القوميات "تراث ده ده قورقود: ثقافة الملحمة والحكايات والموسيقى الشعبية". قال الممثل الأذربيجاني ردا على المعارضة الأرمينية ان أذربيجان كجزء في هذا النموذج المرشح المتعدد القوميات تبدي أهمية لعامل تقاسم القيم الثقافية مع البلدان التي تربطها معها التعاون الإقليمي والتراث المشترك، وتظهر التزامها بمبادئ حسن النوايا لليونسكو.

بدعم النائبة الأولى لرئيس أذربيجان، رئيسة مؤسسة حيدر علييف وسفيرة النوايا الحسنة لليونسكو والايسيسكو السيدة مهربان علييفا التي لها دور استثنائي في تطوير التعاون مع اليونسكو وصون التراث الثقافي الأذربيجاني وتبليغه على الصعيد العالمي، قد أدرجت في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو حرفة صنع الكمان وعزفه، وتقاليد تحضير أكلة دولما وتوزيعها، وفن المقام الأذربيجاني، تقاليد طبخ خبز "لاواش" وتوزيعه، وحرفة النحاس التقليدية في لاهيج، فن عزف "العاشيق"، عيد نيروز، وحرفة صناعة السجاجيد، فن عزف التار، حرفة صنع "كلاغاي" إلى جانب النموذج الثقافي لمتعدد القوميات "تراث ده ده قورقود: ثقافة الملحمة والحكايات والموسيقى الشعبية"، كما ادرج "ياللي (كوتشاري، تانزارا)، رقصات جماعية تقليدية لنخجيوان"، ولعبة "الجوقان" التقليدية لقاراباغ الأذربيجانية في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى الصون العاجل لليونسكو."