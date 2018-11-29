وزارة الطاقة قد توقع مذكرة تفاهم مع بي بي 

باكو، 29 نوفمبر (أذرتاج).

ينتظر توقيع مذكرة تفاهم بين بي بي ووزارة الطاقة الأذربيجانية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة ان الوزير برويز شاهبازوف التقى مع الرئيس الإقليمي لبي بي في أذربيجان وجورجيا وتركيا غاري جونز والوفد المرافق له. نوقشت في اللقاء سبل التعاون مع بي بي في مجال مصادر الطاقة المتجددة في أذربيجان.

قال شاهبازوف ان التعاون الطويل الأمد والمثمر مع بي بي في مجال النفط والغاز يكون مثمرا ومفيدا في مجال الطاقة البديلة. وأشاد بدور بي بي في عملية الانتقال الى مصادر الطاقة البديلة القابلة للتنافس ومشاريعها المنفذة في مجال الطاقة الشمسية والريحية. وأكد على ضرورة بدء العمل العاجل لتحقيق الأهداف في مجال الطاقة المتجددة.

من جانبه تحدث غاري جونز عن التزامات بي بي المتعلقة بمبادرة "المستقبل القليل الكربون" مشيرا الى وجود إمكانيات كبيرة للتعاون في مجال الطاقة المتجددة. وأضاف أن تحقيق هذه الإمكانيات يؤدي إلى تعزيز امن الطاقة وتنويع الاقتصاد والاستفادة من احتياطيات الغاز بشكل مثمر.

قام ماركو كانديلورو المسئول في تطوير تجارة الطاقة البديلة لدى بي بي ورئيس التخطيط والتسويق هايل هنديرسون بعرض تحت اسم "إمكانيات الطاقة البديلة في أذربيجان". قيل إن مصادر الطاقة المتجددة تعزز موقفها في سوق الطاقة العالمية كطاقة المستقبل. حسب التنبؤات، سيتم تلبية 40 في المائة من استهلاك الطاقة على حساب مصادر الطاقة المتجددة حتى العام 2040. كما قيل إن أذربيجان كبلد موقع لاتفاقية باريس تعهدت بتقليل 35 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حتى العام 2030. وان توسيع الاستفادة من الطاقة المتجددة سيساهم في تنفيذ هذه الالتزامات.

اقترح إقامة مجموعة العمل المشترك للتعاون في تطوير قطاع مصادر الطاقة المتجددة، وتوقيع مذكرة تفاهم مشترك بين بي بي ووزارة الطاقة.