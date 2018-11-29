تلاميذ وسكان قرية شوفي بمحافظة أستارا يتعرضون لهجوم ذئب

أستارا، 29 نوفمبر، أذرتاج

تعرض تلاميذ في طريقهم إلى المدرسة القروية وسكان قرية شوفي بمحافظة أستارا جنوب البلد لهجوم ذئب قرابة الساعة 08.00 صباح يوم 29 نوفمبر اليوم.

أفادت أذرتاج أن 7 من سكان القرية بينهم 3 تلاميذ أصيبوا بجروح مختلفة جراء الحادث ونقلوا إلى مستشفى أستارا المركزي.

وأضاف مراسل أذرتاج أن ساكنة القرية جاليه فروع الدين زاده 25 عاما تعرضت لهجوم ذئب عندما كانت على طريقها إلى المدرسة القروية برفقة نجلها روان عبد الله يف تلميذ الصف الواحد وعلى الرغم من أن الوالدة تيسر لها حماية ابنها فإنها أصيبت بجروح من يدها ووجهها.

كما تعرض ساكنا القرية رافق بخشييف تلميذ الصف التاسع ولاله اشرفوفا تلميذة الصف الخامس لهجوم ذئب وهما في طريقهما إلى المدرسة القروية.

وساكن القرية مالك أقايف 43 عاما فاجأ هجوم ذئب في الحظيرة وهو ينقل العلاف إلى مواشيه.

وقال مندوب السلطة التنفيذية ببلدية قرية شوفي مائل مرادوف إن الذئب ألحق أضرارا بسكان قرى مجاورة أيضا فيما تعرض اثنان من سكان قرية زونكولاش بالمحافظة توفيق عسكروف من مواليد 1978م وشنليك رجبوف من مواليد 2009م لهجوم ذئب.