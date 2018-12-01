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    بي بي: توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة إلى نهاية العام

    ٠١.١٢.٢٠١٨ [١٩:٢٥‎]

    باكو، 1 ديسمبر، أذرتاج

    قال بختيار أصلان بيكلي إن مذكرة تفاهم بين شركة بي بي ووزارة الطاقة سيوقع عليها إلى نهاية العام.

    أفادت أذرتاج عن أصلان بيكلي نائب رئيس شركة بي بي أذربيجان للعلاقات والشؤون الخارجية والاستراتيجية قوله إن الطرفين يؤسسان كذلك فريق عمل مشترك للتعاون في تنمية قطاع مصادر الطاقة المتجددة.

    يذكر أن الأيام القليلة الماضية شهدت بحث إمكانات تعاون في مجال مصادر الطاقة المتجددة خلال لقاء جرى بين وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف ورئيس شركة بي بي الإقليمي في أذربيجان وجورجيا وتركيا غاري جونز والتقدم باقتراح توقيع مذكرة تفاهم.

    AZERTAG.AZ :بي بي: توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة إلى نهاية العام
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