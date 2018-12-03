عقد اجتماع وزاري للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود على هامش باكو تيل 2018

باكو، 3 ديسمبر، أذرتاج

قال ائلمير ولي زاده إن اجتماعا وزاريا للاتصالات والتكنولوجيا العليا للبلدان الأعضاء لدى منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود ينعقد على هامش النسخة الـ 24 من معرض باكو تيل 2018 الأذربيجاني الدولي للاتصالات والابتكارات والتكنولوجيا العليا.

أفادت أذرتاج عن ولي زاده نائب وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا الأذربيجاني قوله في مؤتمر صحفي عقده تكريسا لمعرض باكوتيل 2018 إن الوزارة ترأس مجال الاتصالات والتكنولوجيا العليا لدى هذه المنظمة إلى نهاية شهر ديسمبر وعقب حفل افتتاحي رسمي يعقد هنا اجتماع وزاري في المجال لبحث المسائل الخاصة بالاتصالات والتكنولوجيا العليا في البلاد الواقعة في حوض البحر الأسود.

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