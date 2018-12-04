افتتاح النسخة الـ24 من معرض باكو تيل 2018 الأذربيجاني الدولي للاتصالات والابتكار والتكنولوجيا العليا

باكو، 4 ديسمبر، أذرتاج

افتتحت في 4 ديسمبر اليوم النسخة الـ24 من معرض باكو تيل 2018م الأذربيجاني الدولي للاتصالات والابتكار والتكنولوجيا العليا لدى مركز اكسبو باكو.

أفادت أذرتاج أن وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا رامن قولو زاده ابلغ في حفل الافتتاح أن معرض باكو تيل يكون ظروفا ملائمة لعرض التكنولوجيا الحديثة وإقامة العلاقات في مجال المعلوماتية وفتح إمكانات جديدة أخرى. وذكر الوزير أن الآونة الاخرة تشهد تنفيذ الاعمال المتعلقة بتطبيق التكنولوجيا العليا وينشط بريد أذربيجان بصفة بريد عبوري ويتم ارسال الشحنات الواردة من الصين إلى البلاد الأخرى من خلال بريد أذربيجان.

وتحدث الوزير عن اهتمام الشباب بالابتكار والتكنولوجيا العليا مفيدا أن مشاريع "من الفكرة إلى الاعمال" قيد الإقامة في الأقاليم من اجل جذب الشباب إلى شركات ناشئة.

وقال مدير شركة كاسبيان ايفينت اورغانيزيرز ادوارد سترون أن معرض باكو تيل 2018م تشارك فيه 230 شركة من 20 بلدا و10 اجنحة وطنية. وزاد أن 30 في المائة من الشركات المشاركة هي التي تشارك فيه لأول مرة ومن بينها شركات من أذربيجان وروسيا وبولندا والامارات وغيرها.

يذكر أن معرض باكو تيل 2018 المستمر إلى يوم 7 ديسمبر ينظم بدعم وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العليا الأذربيجانية والاتحاد الدولي للاتصالات والرابطة الإقليمية للاتصالات وصندوق تشجيع التصدير والاستثمار في أذربيجان أذبرومو والاتحاد الوطني لمنظمات أصحاب المشاريع الأذربيجانية والوكالة الأذربيجانية لتنمية الاعمال الصغيرة والمتوسطة. ومنظمة المعرض شركة كاسبيان ايفينت اورغانيزيرز. والراعي الرئيسي هو شركة أذر سيل من المشاركات الأساسية في المعرض منذ اكثر من 20 سنة أخيرة.