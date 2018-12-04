صور أذرتاج تعرض في أستانا

أستانا، 4 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

يعرض معرض الصور المكرس ليوم "الرئيس الأول لكازاخستان" في أستانا.

أفادت وكالة أذرتاج أنه تم إعداد المعرض تحت عنوان "كازاخستان: السلطة الحكيمة" من قبل وزارة الإعلام والاتصالات الكازاخستانية ووكالة الأنباء الدولية "كازينفورم". تم جمع الصور المأخوذة من صندوق "كازينفورم" والوكالات المتعاونة معها في المعرض. تعكس هذه الصور نشاط رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف.

تعرض في المعرض صور وكالات الأنباء الأذربيجانية ("أذرتاج") والإيرانية ("إيرنا") والأوزبكية ("أوزا") والتركية ("الأناضول") والبلاروسية ("بيلتا") والأوكرانية ("أوكرنفورم") والطاجيكية ("خاور") والقرغيزية ("كابر").

سيستمر المعرض حتى 10 ديسمبر.