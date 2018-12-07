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    القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 25 مرة

    ٠٧.١٢.٢٠١٨ [١١:٥‎٧]

    باكو، 7 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 25 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرى نميرلي وقاراقاشلي وكنقرلي ويوسفجانلي المحتلة بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرى قوبو ديلاغاردا وقروند وهوراديز بمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام وخوجاوند وفضولي الأذربيجانية على المواقع المختلفة المقابلة للجيش الأذربيجاني.

    AZERTAG.AZ :القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 25 مرة
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