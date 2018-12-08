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    ارتفاع سعر النفط الأذربيجاني بقيمة اكثر من 4 دولار

    ٠٨.١٢.٢٠١٨ [١٢:٤٤]

    باكو، 8 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني بشكل حاد.

    أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 64.54 دولار بعد ارتفاعه 4.3 دولار.

    وبلغ سعر برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 19.15 دولار في شهر ديسمبر لعام 2001 وتم بيعه بقيمة 149.66 دولار في يوليو لعام 2008.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع سعر النفط الأذربيجاني بقيمة اكثر من 4 دولار
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