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    ألبانيا تترأس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عام 2020

    ٠٨.١٢.٢٠١٨ [١٧:٥‎٠]

    فيينا، 8 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ستترأس ألبانيا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمدة عام واحد في عام 2020.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه المعلومات جاءت في الاجتماع السنوي لمجلس وزراء المنظمة الدولية في ميلانو الإيطالية.

    تم استجواب ترشيح ألبانيا من قبل جميع الدول المشاركة بعد سحب ترشيح النرويج للرئاسة في المنظمة في عام 2020.

    ستسلم سلوفاكيا رئاسة المنظمة من إيطاليا في العام الجاري.

    AZERTAG.AZ :ألبانيا تترأس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عام 2020
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