    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج

    ١٠.١٢.٢٠١٨ [١٠:٤١]

    باكو، 10 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج أركادي دفوركوفيتش والوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٠.١٢.٢٠١٨ [١٠:٣٨]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الزراعة والغابات التركي
    ٠٦.١٢.٢٠١٨ [١٧:٣١]
    زيارة العمل للرئيس الأذربيجاني إلى روسيا
    ٠٥‎.١٢.٢٠١٨ [١٢:٥‎٠]
    الرئيس إلهام علييف قدم وسام "عمل" من الدرجة الأولى إلى طاهر صلاحوف
    ٠٥‎.١٢.٢٠١٨ [١١:٣٦]
    الرئيس إلهام علييف يزور السفارة الأمريكية لتقديم تعازيه في وفاة الرئيس الـ41 بوش
    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج