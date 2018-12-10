الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج
AzerTAg.az
١٠.١٢.٢٠١٨ [١٠:٤١]
باكو، 10 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج أركادي دفوركوفيتش والوفد المرافق له.
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