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    توقيع بروتوكول تعاون حول التأمين الزراعي بين أذربيجان وتركيا

    ١٠.١٢.٢٠١٨ [١٥‎:٥‎٩]

    باكو، 10 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ستتعاون أذربيجان وتركيا في مجال التأمين الزراعي.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم التوقيع على البروتوكول حول التأمين الزراعي بين وزارة الزراعة الأذربيجانية ووزارة الزراعة والغابات التركية.

    وقع بروتوكول تعاون من قبل وزير الزراعة الأذربيجاني إنام كريموف ووزير الزراعة والغابات التركي بكر باكدميرلي.

    AZERTAG.AZ :توقيع بروتوكول تعاون حول التأمين الزراعي بين أذربيجان وتركيا
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