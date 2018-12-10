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    اقتصاد


    توقيع اتفاق في المجال الجمركي بين أذربيجان والهند

    ١٠.١٢.٢٠١٨ [١٨:٠٠]

    باكو، 10 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    وسيتم التوقيع على "اتفاق حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المجال الجمركي بين جمهوريتي أذربيجان والهند" في المستقبل القريب.

    أفادت وكالة أذرتاج أن السفير الهندي لدى أذربيجان سانجاي رانا قال إن هذه الاتفاقية ستساهم تطوير العلاقات بين الدوائر الجمركية في البلدين وتسريع اندماج الطرفين.

     

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