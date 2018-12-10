باكو، 10 ديسمبر، أذرتاج

بدأت في 10 ديسمبر اليوم في باكو فعاليات المنتدى الدولي في "التكنولوجيا الزراعية والطاقة الخضراء" لأول مرة في أذربيجان.

أفادت أذرتاج أن حفل افتتاح المنتدى الدولي الذي تنظمه وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الطاقة لدى جامعة أدا حضرته نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة رئيسة الجمعية الأهلية إديا ليلى علييفا ومسؤولون عن المؤسسات الحكومية ورؤساء المزارع وخبراء أجانب في التكنولوجيا الخضراء وممثلون عن شركات ناشئة وبدء التشغيل وفي مجال التكنولوجيا ومندوبون عن القطاع الخاص.

وافتتح المنتدى المنظم تحت شعار "الابتكار للمستقبل الأخضر" رئيس جامعة أدا السفير حافظ باشايف قائلا إن "الطاقة الخضراء والتكنولوجيا لتطوير هذا المجال منتشرة حاليا عبر العالم وتخصص جامعة أدا اهتماما لهذا المجال أيضا. وحرم الجامعة الموجودة مبني على أساس التكنولوجيا الخضراء والذكية. ويتم الحصول على 50 في المائة من الطاقة من هذه المصادر عموما ويجري بناء مبان جديدة بجامعة أدا حاليا وتطبيق كل هذه التكنولوجيا يؤثر تأثيره على رفع كفاءة خبرة ومعارف الطلبة المتعلمين هنا. نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية تشارك بامتنان سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة رئيسة الجمعية الأهلية إديا ليلى علييفا تشارك بامتنان في الفعاليات الدولية المنظمة لدى جامعة أدا بجانب عدد كبير من المبادرات بشأن حماية البيئة وضمان المستقبل الآمن والسليم والأخضر".

وقال وزير الزراعة إنام كريموف إن تنظيم مثل هذا المنتدى الدولي ذي الأهمية الكبيرة في أذربيجان يصدق على كون البلد شريكا موثوقا به دائما في جميع مجالات التعاون. وأضاف كريموف أن "تنمية القطاع غير النفطي في أذربيجان تحولت حاليا إلى احدى اكبر المسائل الملحة ومجال الزراعة التي يعد من المجالات الهامة للقطاع غير النفطي انتقل إلى مرحة تنمية جديدة لها وتتطور الزراعة في البلد بسرعة. وتزداد حصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي نموا."

وقال وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكدميرلي إن بلاده على استعداد لمشاطرة ابتكارات تطبقها في المجال الزراعي أذربيجان. وأضاف أن تبادل الآراء حول الإصلاحات المنفذة في الزراعة التركية يساهم في تنمية التعاون الثنائي أيضا.

وأشار وزير الطاقة برويز شاهبازوف في كلمته إلى أن "الغرض الرئيسي لهذا المنتدى تبادل الآراء حول مستقبل مجالي الزراعة والطاقة والمواضيع الملحة مثل تطبيق التكنولوجيا الخضراء ومن ضمنها الطاقة الخضراء في مجال الزراعة وإلقاء نظرة على الخبرات والتجارب الرائدة والميول الجارية في العالم حول الموضوع وتقف أذربيجان بمواقف متنوعة من قضية امن الطاقة بتكييف سياستها الطاقوية مع تحولات جديدة."

وتستمر فعاليات المتندى يومين بمشاركة حوالي 40 خبيرا ومتخصصا من نحو 15 بلدا من اجل التوصل إلى تنمية ابتكارية لمجالي الزراعة والطاقة في أذربيجان وتعزيز اتصالات بين الأطراف المهتمة الشتى وإقامة أنماط تجارية مستدامة.