باكو، 11 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم قائد قوات حرس الحدود الإيرانية العميد قاسم رضائي والوفد المرافق له.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي قائد قوات حرس الحدود الإيرانية

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