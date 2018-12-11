    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي قائد قوات حرس الحدود الإيرانية

    ١١.١٢.٢٠١٨ [١٠:١٤]

    باكو، 11 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم قائد قوات حرس الحدود الإيرانية العميد قاسم رضائي والوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي قائد قوات حرس الحدود الإيرانية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٠.١٢.٢٠١٨ [١٠:٤١]
    الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج – إضافة
    ١٠.١٢.٢٠١٨ [١٠:٣٨]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الزراعة والغابات التركي – إضافة
    ٠٦.١٢.٢٠١٨ [١٧:٣١]
    زيارة العمل للرئيس الأذربيجاني إلى روسيا
    ٠٥‎.١٢.٢٠١٨ [١٢:٥‎٠]
    الرئيس إلهام علييف قدم وسام "عمل" من الدرجة الأولى إلى طاهر صلاحوف
    الرئيس إلهام علييف يلتقي قائد قوات حرس الحدود الإيرانية