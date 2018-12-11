الرئيس إلهام علييف يلتقي قائد قوات حرس الحدود الإيرانية
AzerTAg.az
١١.١٢.٢٠١٨ [١٠:١٤]
باكو، 11 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم قائد قوات حرس الحدود الإيرانية العميد قاسم رضائي والوفد المرافق له.
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