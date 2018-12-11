فتح المعرض التجاري الأفريقي الأول في القاهرة

القاهرة، 11 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

سيفتتح المعرض التجاري الأفريقي الأول في القاهرة.

أفادت وكالة أذرتاج أن الآلاف من الشركات من مختلف البلدان ومن جملتها شركات الزراعة والبناء والأدوية والصناعات الثقيلة والطاقة ستشار ك في المعرض الذي سيعقد في مركز المعارض الدولي في العاصمة المصرية.