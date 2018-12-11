فتح المعرض التجاري الأفريقي الأول في القاهرة
AzerTAg.az
١١.١٢.٢٠١٨ [١٧:١٧]
القاهرة، 11 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
سيفتتح المعرض التجاري الأفريقي الأول في القاهرة.
أفادت وكالة أذرتاج أن الآلاف من الشركات من مختلف البلدان ومن جملتها شركات الزراعة والبناء والأدوية والصناعات الثقيلة والطاقة ستشار ك في المعرض الذي سيعقد في مركز المعارض الدولي في العاصمة المصرية.
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