الحكومة المصرية تشارك في مشروع "نور" لشركة بي بي

باكو، 11 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

أصبحت شركتا "مبادلة للبترول" للإمارات العربية المتحدة و"بريتيش بتروليوم" (بي بي) مساهمتين في مشروع حقل نور البحري للغاز "نور" الواقع شمال سيناء، التي تعد منطقة استكشافات بحرية في مصر، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة النفط المصرية.

استحوذت شركة "بي بي" على حصة 25 في المائة من حصة "إيني" الإيطالية (تبلغ حصتها 85 في المائة في المشروع) وعلى حصة 20 في المائة من حصة شركة "مبادلة للبترول".