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    وزير الزراعة: في أذربيجان فرص التصنيع والإنتاج لشركات تركيا

    ١١.١٢.٢٠١٨ [١٩:٢٠]

    باكو، 11 ديسمبر، أذرتاج

    قال إنام كريموف إن أذربيجان فيها فرص التصنيع والإنتاج ذات الاهتمام المشترك لدوائر الأعمال التركية.

    أفادت أذرتاج عن كريموف وزير الزراعة الأذربيجاني في كلمة ألقاها في الملتقى الزراعي الأذربيجاني التركي المنعقد في باكو 11 ديسمبر اليوم إن قطاع التجارة الزراعية في أذربيجان يملك إمكانات كبيرة مفيدا أن الفعاليات الزراعية معفاة عن الضرائب بالكامل ومن الممكن تأسيس مؤسسات مشتركة انتهازا لهذه الإمكانات.

    وأضاف الوزير كريموف "ناقشنا هذه المسائل خلال لفائنا مع وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكدميرلي وتأكدنا من أن إمكانات تعاون البلدين في مجالات البذور وزراعة البندق والقطن وغيرها من المجالات الزراعية أوسع".

    وأشار الوزير إلى أن الاشتغال بالتجارة لا يجب أن يعني بالضرورة الحصول على أرباح فقط: "بل يفيد في الوقت ذاته تبادل المعارف والتجارب وآداب التجارة والتكامل مع الثقافات الشتى أيضا. وليس من الممكن أن نتصور اليوم في العالم المتعولم التجارة والاقتصاد دون الابتكار والتكنولوجيا فلذلك ينبغي لنا أيضا أن تنوصل إلى إنتاج أقوى بتوحيد جهودنا وتطبيق الابتكار".

    AZERTAG.AZ :وزير الزراعة: في أذربيجان فرص التصنيع والإنتاج لشركات تركيا
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