الرئيس إلهام علييف يستقبل القائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا مع الوفد المرافق له

باكو، 11 ديسمبر، أذرتاج

استقبل رئيس أذربيجان إلهام علييف في 11 ديسمبر اليوم القائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا كورتيس سكاباروتي مع الوفد المرافق له.

أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة قال إن الشراكة بين أذربيجان والناتو لها تاريخ طويل وجدول الأعمال الواسع متذكرا زيارته الأخيرة لمقر الناتو في شهر يوليو العام الجاري ومشاركته في اجتماع القمة في بروكسل وأشار إلى أن هذا أثر إيجابيا في تطوير العلاقات. وأضاف أن جميع زياراته لمقر الناتو أصبحت إيجابية عموما. ونوه الرئيس إلهام علييف إلى أن أذربيجان تدعم أفغانستان على الأساس الثنائي أيضا وأن مشاريع النقل المنفذة بمبادرة ومشاركة البلد تفتح فرصا جديدة من اجل أفغانستان.

ورفع القائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا كورتيس سكاباروتي الشكر لرئيس الدولة على استقباله هو مع الوفد المرافق له واستضافة البلد اجتماعا مقررا تنظيمه في باكو 12 ديسمبر يجمع بينه وبين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية. واكد على أن باكو انسب مكان لعقد اللقاء في صيغة الناتو – روسيا وعلى أهمية استضافة أذربيجان مثل هذا الاجتماع للمرة الثانية. وزاد الضيف أن أذربيجان شريك موثوق به للناتو وشريكها الفاعل مشيدا بذخر البلد المضاف إلى بعثة الدعم الحاسم للناتو في أفغانستان وخدمة الجنود الأذربيجانيين في أفغانستان وكذلك في مقرات الناتو خدمات محترفة ومشاركتهم في تدريبات الناتو.