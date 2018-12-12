إيران تستدعي السفير الجورجي لتقديم احتجاجا

طهران، 12 ديسمبر (أذرتاج).

استدعت وزارة الخارجية الايرانية السفير الجورجي في إيران يوسبا جاخفاشفيلي لتقديم احتجاجها على ترحيل الرعايا الإيرانيين من جورجيا.

أفاد مراسل أذرتاج أن حرس الحدود الجورجية قام بترحيل 200 إيراني في الأسبوع الماضي. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية حينذاك أن مستندات المواطنين الإيرانيين الزائرين الى جورجيا كانت غير متطابقة للمطلوب. لكن عملية ترحيل الإيرانيين لم تقف مع هذا، بل استمرت.

يأتي في الأخبار الواردة من جورجيا أن الرعايا الإيرانيين غير مسموح لهم بدخول جورجيا او يتم ترحيلهم إكراها من قبل الشرطة بدون انتظار انتهاء مدة الفيزا في جورجيا. بسبب هذا استدعي السفير الجورجي الى وزارة الخارجية الإيرانية وبلغ له احتجاج ايران بشدة على ما جرى.

قال السفير الجورجي انه علم هذه القضية من وسائل الاعلام ما يثير قلقا لديه. ووعد بانه سيزور العاصمة الجورجية تبيليسي لاستقصاء القضية وللحصول على معلومات موضوعية. ووعد بانه سينفذ القضية.