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    سياسة


    نائب الوزير: نشاط اللجنة الخاصة بإعادة ترسيم الحدود بين أذربيجان وجورجيا مستمر

    ١٢.١٢.٢٠١٨ [١٩:٢٦]

    باكو، 12 ديسمبر، أذرتاج

    قال خلف خلفوف إن نشاط اللجنة الخاصة بإعادة ترسيم الحدود بين أذربيجان وجورجيا مستمر.

    أفادت أذرتاج عن خلفوف نائب وزير الخارجية قوله لصحفيين إن "فاصلة ظهرت في عقد جلسات اللجان لمدة معينة ويرجع ذلك إلى أن زميلي في الجانب الجورجي كان يستبدل به كثيرا وقد تم تعيين نائب جديد للوزير وهو مكلف بهذه المسألة واعتقد أننا يمكن أن نتوصل ابتداء من العام المقبل إلى تنظيم تشاورات عملية ثم لقاء فرق العمل وبعد ذلك إلى عقد جلسة تالية للجنة في الربع الأول لعام 2019م".

    وأضاف "أنني اعتبر اننا يجب أن نزيد من دينامية المسألة وهذا امر مهم بالنسبة لكلا الدولتين لان إعادة الترسيم ينبغي لها أن تنتهي عاجلا وتعمل اللجان منذ عام 1996م ويمكن القول بان الفترة الماضية حتى الان تمت الموافقة على ثلثي خطوط الحدود ومسجل في المحاضر ويجب استمرار الاعمال بشأن الثلث الباقي".

    AZERTAG.AZ :نائب الوزير: نشاط اللجنة الخاصة بإعادة ترسيم الحدود بين أذربيجان وجورجيا مستمر
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