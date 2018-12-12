حاجييف: أذربيجان تلعب دور منصة حوار استراتيجي تناقش فيها القضايا الأمنية العالمية

باكو، 12 ديسمبر، أذرتاج

قال حكمت حاجييف إن باكو تستضيف في 12 ديسمبر اليوم لقاء يجمع بين القائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا كورتيس سكاباروتي وبين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف.

أفادت أذرتاج عن حاجييف مدير قسم مسائل السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي الأذربيجاني قوله لوكالة أذرتاج إن باكو تستضيف منذ عام 2017م استضافة تقليدية لقاءات قيادتي الولايات المتحدة الامريكية وروسيا وكذلك الناتو وروسيا العسكريتين حيث أن اللقاء بين رئيس الأركان العامة الامريكية ونظيره الروسي عقد في فبراير 2017م واللقاء بين رئيس اللجنة العسكرية للناتو ورئيس الأركان العامة الروسية منظم في سبتمبر نفس العام.

وأضاف حاجييف أنه "كما قيل خلال استقبال الرئيس إلهام علييف سكاباروتي أن اختيار أذربيجان في عداد عدد كبير من البلاد لاجل مناقشة المسائل الهامة الخاصة بالامن العالمي دليل على الاحترام بالبلد والثقة فيه وفي الوقت ذاته على الدور الذي تلعبه الجمهورية في ضمان الامن الإقليمي والتنمية والاستقرار والسياسة المستقلة التي تنتهجها".

وزاد مدير القسم أن أذربيجان وروسيا بينهما علاقات الشراكة الاستراتيجية بصفتهما بلدين صديقين ومجاورين. وتشمل العلاقات الاستراتيجية بين أذربيجان والولايات المتحدة الامريكية على التعاون في مجالات الامن والطاقة والاقتصاد. أذربيجان شريك موثوق به وفاعل للناتو في اطار برنامج "الشراكة من اجل السلام" وجدول اعمال التعاون الثنائي واسع.