مدة عمل السفير البرازيلي الدبلوماسي تنتهي

باكو، 12 ديسمبر، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف بسفير البرازيل في البلد سانتياغو لوؤس بنتو فرنانديس القصر بمناسبة انتهاء مدة عمله الدبلوماسي.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن التبادل للآراء جرى في الاجتماع حول العلاقات الثنائية بين أذربيجان والبرازيل ومن بينها علاقات التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والثقافة وفي الوقت ذاته أكد الطرفان على وجود إمكانات كبيرة من اجل المزيد من تطوير تلك العلاقات.

وقال السفير البرازيلي القصر انه لم يدخر من جهد إلا وبذلها من اجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال مدة عمله.

ورفع الوزير محمدياروف الشكر للسفير البرازيلي القصر على مساهماته في تطوير العلاقات بين البلدين متمنيا له نجاحا في فعالياته اللاحقة.