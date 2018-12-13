منتجع "شاهداغ" السياحي الشتوي يفتتح ابوابه امام الزوار

قوصار، 13 ديسمبر (اذرتاج).

سيفتتح منتجع شاهداغ الواقع على أحضان أحد أجمل المواقع الطبيعية في جبال القوقاز في أذربيجان أبوابه أمام الزوار في الموسم الشتوي ابتداء من 15 ديسمبر لهذا العام.

في موسمه الشتوي السابع، يدعو المنتجع ضيوفه للاستمتاع ببرنامج غني بالفعاليات والأنشطة الشتوية والرياضية الثلجية وتجارب الطعام اللذيذة في أجواء خيالية تسمح لهم باستعادة الطاقة والحيوية بعيدة عن ضوضاء المدن وضجيج شوارعها.

سيستمتع عشاق الرياضة الشتوية بالأجواء والظروف الجميلة المهيأة في 18 حلبة منحدرة للتزلج في منتجع شاهداغ.

سيستمتع زوار المنتجع في يوم حفل افتتاح الموسم الشتوي ببرنامج ترفيهي مفعم بالفعاليات والتسليات إلى جانب الموسيقى الحي ودي جي، وسوق شتوية في الهواء الطلق، تسليات للأطفال.

ويعد المنتجع لعشّاق الرياضات الشتوية برنامجا ترفيهيا غنيا يتضمن رياضة التزلج بانواعها بما فيها ركوب لوح التزلج او التزحلق على المزلجة وعلى سفوح الجبل، رحلة استكشافية بالمركبات الثلجية، ركوب الدراجات ذات الدفع الرباعي، النهوض الى القمة بالتلفريك والرحلة على الحصان والاستراحة في الحديقة للأطفال ورياضة الرمي والانزلاق بالحبل (زيبلاين)، فرصة الاستمتاع بالطيران المظلي وغيرها من أنواع التسلية التي يبلغ عددها 15 نوعا.

منتجع شاهداغ أكبر منتجع جبلي للتزلج في المنطقة يقع في مساحة تشمل أكثر من ألفي هكتار. يعمل في خدمة السياح منذ عام 2012.