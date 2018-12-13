انتهاء مراقبة منظمة الأمن والتعاون الأوربي على خط الجبهة

باكو، 13 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تم إجراء مراقبة في خط الجبهة الواقع بمحافظة قازاخ الأذربيجانية وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أن المراقبة انتهت اليوم بدون تسجيل أي خرق.