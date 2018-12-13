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    بحث فرص توسيع التعاون في عدد من المجالات مع البنك الأسيوي للتنمية

    ١٣.١٢.٢٠١٨ [١٦:٣٢]

    باكو، 13 ديسمبر، أذرتاج

    قال ساحل بابايف إن ثمة فرص توسيع التعاون في مجال العمل والعمالة والضمان الاجتماعي في إطار استراتيجية الشراكة القُطرية الجديدة للبنك الأسيوي للتنمية.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة العمل والضمان الاجتماعي للاهالي أن الوزير بابايف أحاط رئيس مندوبية باكو للبنك الاسيوي للتنمية ناريمان مانابيكوف خلال اجتماع منعقد معه بالوزارة علما بالإصلاحات المنفذة بتوجيهات الرئيس إلهام علييف لضمان الخدمات المعنية بمجالات العمل والعمالة والضمان الاجتماعي والتأمين في ظروف تطبيق الحلول الابتكارية باجراءات نزيهة وبسيطة وقريب المنال ومن المنصة الموحدة.

    كما تناول الوزير بابايف خبرات التعاون في اطار استراتيجية الشراكة القُطرية لسني 2014-2018م مع البنك الاسيوي للتنمية وكذلك مشروع "تعزيز دعم البنك الاسيوي للتنمية في مجال الضمان الاجتماعي من اجل التوصل إلى أغراض التنمية المستدامة" مشيرا إلى أهميته.

    وابلغ مانابيكوف انهم يتابعون بدقة الإصلاحات المنفذة من جانب وزارة العمل والضمان الاجتماعي وأن هذه الإصلاحات جديرة بالذكر واكد على اهتمامهم بمواصلة الاعمال المشتركة على مستوى أوسع.

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