ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطم قطار في تركيا إلى 7 قتلى

باكو، 13 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تحطم قطار فائق السرعة في محطة سكة حديد "مارسانديز" التي تبعد مسافة ثمانية كم من المحطة الرئيسية لأنقرة. وكان القطار في طريقه من أنقرة إلى مدينة قونية في غرب تركيا.

وارتفعت حصيلة ضحايا حادث تحطم قطار إلى 7 قتلى و46 مصابا.

وهرع عدد كبير من عمال الطوارئ إلى موقع الحادث، فيما لا تزال جهود البحث والإنقاذ جارية.