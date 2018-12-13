الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل النتائج الرياضية لعام 2018م – إضافة

باكو، 13 ديسمبر، أذرتاج

عقد حفل مكرس للنتائج الرياضية لعام 2018م لدى اللجنة الأولمبية الوطنية في 13 ديسمبر اليوم.

أفادت أذرتاج أن الرئيس الأذربيجاني رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية إلهام علييف شارك في الحفل.

وألقى رئيس الدولة كلمة في الحفل.

ثم جرى حفل تكريم الذين كانت لهم خدمات في تنمية الرياضة والتربية البدنية في أذربيجان وكذلك الرياضيين ومتخصصي الرياضة المحرزين إنجازات كبرى في عام 2018م.

ثم قدمت عضو اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الوطنية مؤسسة متحف الكتب المصغرة ورئيسته الشخصية الفنية عن جدارة واستحقاق ظريفة صلاحوفا هدايا تذكارية إلى الرئيس إلهام علييف.