الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح مركز الشباب في بلدة باكوخانوف

باكو، 13 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

شارك الرئيس إلهام علييف اليوم في حفل افتتاح مركز الشباب في بلدة باكوخانوف بحي صابونجو للعاصمة.

أفادت وكالة أذرتاج أن مركز الشباب يقع في حديقة ترفيهية أعيد بناؤها. بدأت أعمال إعادة البناء في الحديقة التي تبلغ مساحتها 2.3 هكتار في أواخر عام 2014.

تم نصب تمثال الزعيم القومي حيدر علييف أمام مركز الشباب المتكون من 3 طابقين.

ووضع الرئيس إلهام علييف باقات من الزهور أمام ضريح الزعيم القومي.

تفضل رئيس الدولة بقص الشريط إيذانا بافتتاح مركز الشباب، ثم تفقد الظروف المهيأة فيه.