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    بي بي أذربيجان: يستخرج الغاز الطبيعي من 4 آبار بحقل شاه دنيز الثاني حاليا

    ١٣.١٢.٢٠١٨ [١٩:٠٥‎]

    باكو، 13 ديسمبر، أذرتاج

    قال بختيار أصلان بايلي إن الغاز الطبيعي يستخرج حاليا من 4 آبار بحقل شاه دنيز الثاني الواقع في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر.

    أفادت أذرتاج عن اصلان بايلي نائب رئيس شركة بي بي أذربيجان لشؤون الاتصالات والخارجية والاستراتيجية قوله إن الشركة تخطط حفر 26 بئرا عموما من منصتي شاه دنيز برافو وشاه دنيز ألفا بحقل شاه دنيز الثاني وحفرت 14 بئرا في منصة شاه دنيز برافو للاستخراج واستكملت 10 ابار منها ويتم استخراج الغاز الطبيعي من 4 ابار أخرى حاليا.

    AZERTAG.AZ :بي بي أذربيجان: يستخرج الغاز الطبيعي من 4 آبار بحقل شاه دنيز الثاني حاليا
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