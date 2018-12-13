انطلاق رحلة تجريبية أولى على مسار أفغانستان وتركمانستان وأذربيجان وجورجيا وتركيا ممر لازوريت

باكو، 13 ديسمبر، أذرتاج

نظم في 13 ديسمبر اليوم بمدينة هيرات الافغانستانية حفل بدء نقل الشحن عبر ممر لازوريت الذي تشارك فيه أفغانستان وتركمانستان وأذربيجان وجورجيا وتركيا – لابيس – لازولي.

أفادت أذرتاج عن وكالة أوريئنت أن الحفل حضره رئيس أفغانستان محمد اشرف غني وقادة وزارتي النقل التركمانستانية والافغانستانية وسفير تركيا في أفغانستان ومسؤولون آخرون.

وأشاد الرئيس الافغانستاني اشرف غني في كلمة ألقاها في الحفل بجهود رؤساء تركمانستان وأذربيجان وجورجيا وتركيا الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي ولا سيما تحقيق مشروع لابيس – لازولي.

تم التوقيع على الاتفاقية حول مشروع طريق لابيس – لازولي في مؤتمر التعاون الاقتصادي الإقليمي السابع حول أفغانستان (RECCA - Regional Economic Cooperation Conference on Afghanistan) بين أفغانستان وتركمانستان وأذربيجان وجورجيا وتركيا في 15 نوفمبر عام 2017.

ثم جرى حفل تسيير قافلة تجريبية تشمل على 9 شاحنات من خلال مسار ممر لازوريت من هيرات الى محطة تورقوندي سيصل الى مدينة سرحدآباد التركمانستانية والى ميناء تركمانباشي البحري الدولي مرورا باراضي البلد. بعد ذلك سيتم توصيله الى أذربيجان ميناء باكو البحري الدولي عبر بحر الخزر.