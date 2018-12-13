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    الرئيس الأذربيجاني يلتقي وزير الخارجية الروسي

    ١٣.١٢.٢٠١٨ [١٩:٤٧]

    باكو، 13 ديسمبر (أذرتاج).

    التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يلتقي وزير الخارجية الروسي
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