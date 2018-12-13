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    سياسة


    تبادل الآراء حول تعزيز التعاون في مجال التعليم العسكري بين أذربيجان والناتو

    ١٣.١٢.٢٠١٨ [٢١:٤٩]

    باكو، 13 ديسمبر، أذرتاج

    التقى وزير الدفاع الأذربيجاني الفريق اول ذاكر حسنوف في 13 ديسمبر اليوم برئيس كلية الدفاع للناتو اللواء كريس وايتكروس الذي يزور البلد حاليا.

    أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن الوزير قدم معلومات إلى الضيف حول الأوضاع العسكرية السياسية في المنطقة وكذلك نزاع قراباغ الجبلي الأرميني الأذربيجاني. ورفع الوزير حسنوف شكره على الدعم المقدم من جانب الناتو مؤكدا على ضرورة برامج التعاون العسكري خاصة الفعاليات في مجال التعليم العسكري.

    وقدم اللواء وايتكروس معلومات حول فعاليات كلية الدفاع معبرا عن ارتياحه من زيارة أذربيجان. وعبر عن الامتنان باسم أفراد الوفد على حفاوة الاستقبال وتنظيم لقاءات بمختلف المؤسسات.

    وأشار الضيف إلى أهمية مثل هذه الزيارات من حيث تبادل الخبرات والتجارب مشددا على ضرورة الدورات التي تنظمها كلية الدفاع.

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