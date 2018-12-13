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    باكو تستضيف الجلسة الـ39 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود غدا

    ١٣.١٢.٢٠١٨ [٢٢:١٠]

    باكو، 13 ديسمبر، أذرتاج 

    تعقد الجلسة الـ39 لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء لدى منظمة التعاون الاقتصادي لحوض البحر الأسود في باكو 14 ديسمبر غدا.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الخارجية أن الجلسة المنعقدة برئاسة أذربيجان تحضرها وفود برئاسة كبار مسؤولي البلاد الأعضاء لدى المنظمة.

    وترأس أذربيجان المنظمة فترة 1 يوليو 2018م إلى 31 ديسمبر تحت شعار "تعزيز التجارة بالاتصالات" الذي يخصص أهمية اكثر للمزيد من تطوير خدمات النقل والعبور المفيدة والموثوق بها والامنة في فضاء المنظمة وزيادة قدرات الصادرات الزراعية وتنمية السياحة.

    وستنتقل الرئاسة من أذربيجان إلى بلغاريا.

    هذا وتضم المنظمة المؤسسة في 25 يونيو 1992م ببيان إسطنبول بمقترح تركيا 12 عضوا وهي أذربيجان وألبانيا وأرمينيا وبلغاريا واليونان وجورجيا ومولدافيا وروسيا ورومانيا وصربيا وتركيا وأوكرانيا بجانب امتلاك 14 دولة و4 منظمة بصفة مراقب لدى المنظمة . 

    AZERTAG.AZ :باكو تستضيف الجلسة الـ39 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود غدا
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