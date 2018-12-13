باكو، 13 ديسمبر، أذرتاج استقبل وزير الدفاع الأذربيجاني الفريق اول ذاكر حسنوف المبعوث الخاص للرئيس الفاعل لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي أنجي كاسبشيك. أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن تبادل الآراء جرى في الاجتماع حول الأوضاع الراهنة عند خط التماس بين الجيشين ونتائج المراقبة المنظمة وحل النزاع.

AZERTAG.AZ : وزير الدفاع يستقبل المبعوث الخاص لرئيس منظمة الامن والتعاون الأوروبي

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