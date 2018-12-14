تقديم "تطبيق جوال" يسمح للأجانب في أذربيجان بالاستفادة من الخدمات الإلكترونية منها "أسان فيزا"

باكو، 14 ديسمبر (أذرتاج).

قدم جهاز الهجرة الأذربيجاني في 14 ديسمبر "تطبيق جوال" جديد مخصص للأجانب في أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الجهاز وصال حسينوف قال إن التطبيق الجديد (MigAz) الذي يمكن تحميله مجانا على الهواتف الذكية من متجر التطبيقات "أبل" وجوجل بلاي يساعد الأجانب على التسجيل حسب أماكن الإقامة والحصول على إذن للإقامة المؤقتة والدائمة وفحص وضع الطلب والقيود ومعرفة آخر موعد للتسجيل، سداد الرسوم الإلكتروني، "أسان فيزا" وخدماتها الأخرى. أعد التطبيق باللغات الأذربيجانية والإنجليزية والروسية.

سيكون تطبيق MİGAZ خير رفيق للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في استفادتهم من الخدمات الإلكترونية بطريق أسهل.