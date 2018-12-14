    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس الأذربيجاني يلتقي وزير الإعلام والأمن القومي الإيراني

    ١٤.١٢.٢٠١٨ [١٦:٠٢]

    باكو، 14 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير الإعلام والأمن القومي لجمهورية إيران الإسلامية سيد محمود علاوي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يلتقي وزير الإعلام والأمن القومي الإيراني
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٤.١٢.٢٠١٨ [١٢:٠٨]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الخارجية التركي
    ١٣.١٢.٢٠١٨ [١٩:٤٧]
    الرئيس الأذربيجاني يلتقي وزير الخارجية الروسي
    ١٣.١٢.٢٠١٨ [١٨:١٣]
    الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح مركز الشباب في بلدة باكوخانوف
    ١٣.١٢.٢٠١٨ [١٦:٣٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح مركز الشباب في بلدة باكوخانوف
    الرئيس الأذربيجاني يلتقي وزير الإعلام والأمن القومي الإيراني