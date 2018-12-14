باكو، 14 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير الإعلام والأمن القومي لجمهورية إيران الإسلامية سيد محمود علاوي.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يلتقي وزير الإعلام والأمن القومي الإيراني

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده