باكو تستضيف الجلسة الـ39 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود

باكو، 14 ديسمبر، أذرتاج

عقدت الجلسة الـ39 لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء لدى منظمة التعاون الاقتصادي لحوض البحر الأسود في باكو 14 ديسمبر.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الخارجية أن الجلسة المنعقدة برئاسة أذربيجان تحضرها وفود برئاسة كبار مسؤولي البلاد الأعضاء لدى المنظمة.

وقال وزير الخارجية الأذربيجاني الذي رأس الجلسة أن رئاسة أذربيجان للمنظمة بشعار "تعزيز التجارة عبر الاتصالات" خصصت أهمية لمسائل الاتصالات الإقليمية.

وزاد محمدياروف أن "أذربيجان وفقا لاولويات رئاستها بذلت جهودا في اطار المنظمة نحو عملية الإصلاحات المستهدفة إلى زيادة كفاءة التعاون وفي هذا السياق نثق في لقاء هذه الجهود دعما من جانب الرئاسة القادمة في ظل وثيقة التحليل المحرر مؤخرا من قبل الأمانة الدولية الدائمة للمنظمة".

وأضاف الوزير أن أذربيجان تلتزم بعملية زيادة كفاءة المنظمة.

هذا وتضم المنظمة المؤسسة في 25 يونيو 1992م ببيان إسطنبول بمقترح تركيا 12 عضوا وهي أذربيجان وألبانيا وأرمينيا وبلغاريا واليونان وجورجيا ومولدافيا وروسيا ورومانيا وصربيا وتركيا وأوكرانيا بجانب امتلاك 14 دولة و4 منظمة بصفة مراقب لدى المنظمة .

وستنتقل الرئاسة من أذربيجان إلى بلغاريا.