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    سياسة


    نائب وزير الخارجية يتوقع الموافقة على نص اتفاقية الشراكة بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي إلى مارس

    ١٤.١٢.٢٠١٨ [١٧:٣٩]

    باكو، 14 ديسمبر، أذرتاج

    قال محمود محمد قولييف إن نص اتفاقية الشراكة بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي قد تتم الموافقة عليه إلى شهر مارس.

    أفادت أذرتاج عن محمد قولييف نائب وزير الخارجية الأذربيجاني قوله لصحفيين أن توقيع الاتفاقية المحررة بالأحرف الأولى أمر أساسي بالنسبة لأذربيجان مشيرا إلى أن سبب تأخر القضية يرجع إلى تنفيذ الإصلاحات في الاتحاد الأوروبي.

    AZERTAG.AZ :نائب وزير الخارجية يتوقع الموافقة على نص اتفاقية الشراكة بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي إلى مارس
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