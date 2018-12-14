قوات حرس الحدود تتسلم المخافر الأمامية في محافظتي قازاخ واغسطافا في الحدود مع أرمينيا

باكو، 14 ديسمبر (أذرتاج).

وجه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف القائد الأعلى العام للقوات المسلحة إلهام علييف بقيام قوات حرس الحدود الأذربيجانية بتسلم المخافر القتالية الأمامية والمنشآت العسكرية ذات الصلة الموجودة في الحدود مع أرمينيا في أراضي محافظتي قلزاخ واغسطافا الأذربيجانيتين، ذلك اعتمادا على القدرات العسكرية لجهاز حرس الحدود.

أفادت أذرتاج أن هذا جاء في كلمة ألقاها رئيس الجهاز الجنرال إلتشين قولييف في 14 ديسمبر في مؤتمر سنوي مكرس لنتائج النشاط القتالي لجهاز حرس الحدود لعام 2018.

أضاف قولييف أن حرس الحدود يتخذ الأعمال المتواصلة والديناميكية بغرض اضطلاع الحراس بتنفيذ هذه التوجيهات التي تجسد الثقة الكبيرة في الحراس وتهدف الى السيطرة الكاملة على حدود الدولة الأذربيجانية، بغرض الانتظام والحراسة العسكرية في تلك الأراضي من قبل قوات حرس الحدود وإنشاء نظام حراسة حدود الدولة في هذا الاتجاه.

وزاد رئيس الجهاز ان هذا القرار يستهدف الى زيادة القدرات القتالية للقواعد والوحدات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، وإنشاء قوات احتياطية جديدة وتعزيز القدرة القتالية للعسكريين.